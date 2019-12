Cessione del club in stand by: Friedkin frena, spunta Cvc

Sotto l’albero di Natale della Roma Calcio non ci sarà lo scambio del panettone tra Pallotta e Friedkin. Una distanza di 50 milioni di dollari sta facendo fallire il negoziato tra i due. Anche se la trattativa dovesse naufragare, l’advisor del club, Goldman Sachs, ha sempre mantenuto in piedi due canali negoziali: quello con il signor Toyota e la procedura di vendita, dove, dalle 21 manifestazioni di interesse ufficiali, ne sono rimaste 4-5, tra cui quella del fondo londinese Cvc, molto attivo e conosciuto in Italia. Cvc a maggio 2016 ha rilevato la Sisal e, a giugno 2018, la maggioranza dell’azienda farmaceutica Recordati, pagandola circa 3,5 miliardi compresa l’Opa. Lo scrive Il Messaggero.