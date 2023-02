Cerci: “Potevo tornare alla Roma nel 2014. Quando lessi di Iturbe rimasi sotto shock, mi volevo ammazzare”

Alessio Cerci, ex attaccante della Roma, è stato intervistato da calciomercato.it. L’esterno ex Torino, tra le altre, ha parlato di un possibile ritorno alla Roma nel 2014: “Una cosa che non sa nessuno. Sabatini venne a casa mia con il mio agente, disse che l’allenatore mi voleva, poi passò qualche giorno e lessi di Iturbe alla Roma. Rimasi sotto shock, l’ultimo giorno mi sono fatto convincere dall’Atletico Madrid. Venne a casa mia, ci vuole rispetto. Se mi sono sentito preso in giro? Mi volevo ammazzare…”