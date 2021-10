Castan cuore giallorosso: “Ciao ragazzi, voglio ricordare i bei momenti vissuti. Mi mancate tanto” – VIDEO

La carriera di Leandro Castan ha raggiunto l’apice con la maglia della Roma. Cardine indiscutibile di una squadra da 85 punti che aveva subito 25 gol in un campionato di 38 partite. Tanta la sua forza da rinnovare un contratto solo due anni prima. Poi, il problema imprroviso e la conseguente discesa in cui il club è stavo vicino al brasiliano. Il difensore non ha mai dimenticato e ha sempre dimostrato il suo amore per i colori giallorossi. Proprio Castan ha voluto condividere un video delle sue migliori giocate su Twitter con la maglia della Roma accompagnato da queste parole: “Ciao ragazzi, oggi per ricordare un po’ dei bei tempi vissuti insieme, un forte abbraccio. Mi mancate tanto“.

Ciao ragazzi, oggi per ricordare un po’ dei bei tempi vissuti insieme, un forte abbraccio mi mancate tanto 💛❤️

