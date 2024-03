Vito Scala è stato ascoltato quest’oggi, presso la sede di Via Campania, dal procuratore FIGC Giuseppe Chinè, per la vicenda del video hard a Trigoria. Come riportato dall’Ansa, l’audizione è durata circa un’ora. Il prossimo step sarà quello di ascoltare il giovane calciatore coinvolto. Qualora l’indagine confermasse la responsabilità del giovane, ci sarebbe la violazione dell’articolo 4 del codice di giustizia sportiva, mentre alla società sarebbe contestato il 6 per responsabilità oggettiva.