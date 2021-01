Caso Diawara, ricorso verso i primi di febbraio. Si aspetta il nuovo DPCM

Il caso Diawara non conosce fine. Bisogna ancora aspettare per conoscere il giorno in cui verrà discusso il nuovo ricordo della Roma. Probabilmente si arriverà ai primi giorni di febbraio visto che si è deciso di attendere l’ufficialità del nuovo DPCM per capire se si potrà soddisfare la richiesta della Roma.

Il DPCM dovrebbe essere redatto entro la fine di questa settimana e l’udienza, quindi, non potrà essere prima della fine di questo mese andando a finire, come scritto sopra, ai primi di febbraio.