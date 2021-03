Caso Diawara, ricorso respinto: la Roma resta a 50 punti in classifica – VIDEO

Niente da fare per la Roma. Rigettato il ricorso da parte del Collegio di Garanzia per il 3-0 a tavolino inflitto ai giallorossi nella prima gara di campionato con il Verona. Non è bastata la memoria difensiva dell’avvocato giallorosso Antonio Conte per definire l’errore di lista “in buona fede”.

La Roma era riuscita ad ottenere un punto nel match del Bentegodi contro l’Hellas Verona, ma il vizio presente nella lista (Diawara inserito erroneamente in quella degli under 23) ha fatto scattare l’immediato 3-0 a tavolino. Vano ogni tentativo di recupero da parte dei giallorossi che hanno visto respingersi il ricorso. I punti in classifica restano dunque 50.