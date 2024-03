Il Tempo (M. Cirulli) – El Shaarawy, Casale e Zalewski portano in tribunale Fabrizio Corona per diffamazione aggravata. Il prossimo 8 novembre l’ex agente fotografico dovrà comparire davanti al giudice monocratico di Milano per rispondere delle accuse nell’udienza predibattimentale, nella quale gli imputati – oltre al re dei paparazzi sono stati denunciati anche Antonio Ricci – direttore di Striscia la Notizia – Valerio Staffelli – inviato del tg satirico – e Luca Arnau della testata online Dilingernews.it, dove proprio Corona lo scorso autunno aveva fatto i nomi di altri giocatori coinvolti nella vicenda delle scommesse del mondo del calcio come Zaniolo, Tonali e Fagioli, poi indagati dalla Procura di Torino.

A febbraio era stata firmata la richiesta di chiusura indagine e citazione diretta a giudizio. Nessuno ha tuttavia presenziato all’interrogatorio e ora si deciderà se proseguire con il dibattimento o emettere una sentenza di non luogo a procedere.