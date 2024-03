Il Tempo (L. Pes) – La Roma torna ad allenarsi dopo tre giorni di pausa in concomitanza con la sosta per le nazionali. Sono dodici in totale i calciatori in giro con le proprie selezioni, con Bove e N’Dicka tornati nella Capitale per problemi fisici. Oltre a Dybala, fermatosi nella rifinitura alla vigilia del match col Sassuolo, da monitorare anche le condizioni di Spinazzola, uscito nel primo tempo della gara con i neroverdi.

Il laterale giallorosso, dopo gli esami strumentali, non ha presentato problemi gravi al flessore della coscia destra. L’ex Juventus si sente già meglio e potrebbe tornare in campo alla ripresa contro il Lecce nel lunedì di Pasqua. Resta da capire che tipo di gestione, nel caso si renda disponibile, che ne vorrà fare De Rossi. Contro i salentini, infatti, potrebbe giocare in ogni caso Angeliño, per permettere a Spinazzola di essere al 100% in vista del derby e del doppio impegno europeo col Milan.