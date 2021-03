Carles Perez: “Non ci facciamo abbattere, alziamo la testa” – FOTO

Carles Perez torna sulla brutta sconfitta di ieri contro il Parma di D’aversa. I giallorossi praticamente quasi mai pericolosi, hanno disputato una gara decisamente sotto tono soprattutto in fase offensiva. L’attaccante spagnolo entrato al 60′ al posto di Pedro non ha trovato la giocata decisiva, facendosi chiudere dalla retroguardia crociata messa meglio in campo.

Perez ha affidato al suo profilo Instagram alcune parole sulla battuta d’arresto della squadra: “Non ci facciamo abbattere da questa sconfitta, alziamo la testa e pensiamo alla prossima partita! Sempre Forza Roma“.