Carisma e gol, quanto serve questo Micki

Corriere dello Sport (M. Filacchione) – Il rinnovo di Mkhitaryan, annunciato qualche giorno fa, dopo che l’Arsenal lo ha lasciato libero, è una delle poche note positive per il club in questo periodo. A Napoli ha faticato come tutta la Roma, ma si è sempre proposto, è sempre ripartito, e in un paio di occasioni è rientrato profondo a risolvere situazioni complicate nell’area della Roma. E poi, ovviamente, il gol. È uno degli uomini a cui un gruppo sull’orlo della sfiducia può aggrapparsi, a cominciare da questa sera, contro un Parma che non perdonerà un’altra prestazione scialba. Per l’armeno parlano anche i numeri:ha giocato solo 17 volte in campionato, segnando 7 gol, uno ogni 157 minuti. Per rendere l’idea, Dzeko è a 14 gol, con una media di uno ogni 171 minuti.