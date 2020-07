Carica D’Aversa: “Il Parma all’Olimpico per rialzarsi”

La Gazzetta dello Sport (A. Schianchi) – Dalle difficoltà si esce con la logica e non seguendo solo la spinta delle emozioni, sperando che la rabbia si trasformi in energia positiva. Di questo è convinto Roberto D’Aversa che, per curare il Parma, reduce da tre k.o. consecutivi e atteso in casa della Roma, non ha alzato la voce nello spogliatoio, non ha messo in croce nessun giocatore ma si è presentato con un foglietto con i numeri che descrivono la crisi del Parma. “A una squadra come la nostra – dice – non può accadere, come con la Fiorentina, che nel primo tempo si perdano la maggior parte dei duelli. Ora proviamo ad andare a Roma a riprendere un cammino che, fin qui, per il Parma è stato straordinario, oltre le aspettative“.