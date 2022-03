Capienza al 100% a Palermo, arriva il sì di Speranza

La Gazzetta dello Sport (V. Piccioni) – Stavolta dovremmo davvero esserci. Ieri sera il ministro della salute Roberto Speranza ha scritto alla Federcalcio dando il suo nulla osta alla deroga con cui la sottosegretaria allo sport potrà permettere il 100 per 100 della capienza allo stadio Renzo Barbera diPalermo per il primo momento o la va o la spacca dei playoff mondiali, la semifinale con la Macedonia del Nord in programma il 24 marzo.

Insomma, a meno di improvvisi peggioramenti della situazione epidemiologica (e qui naturalmente facciamo scongiuri che non si fermano naturalmente al calcio), l’Italia di Mancini sarà spinta dal pienone verso (si spera) la finale in Portogallo o in Turchia.

Si tornerà dunque a riempire uno stadio per intero dopo più di due anni, la lunga traversata in mezzo alle porte chiuse e alle riduzioni dovrebbe essere finita. Ovviamente con la consapevolezza che anche questo 100 per 100 dovrà essere gestito con intelligenza e responsabilità. È chiaro che la deroga servirà anche da apripista per il campionato, che tornerà al 100 per 100 il primo aprile.