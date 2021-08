Capello: “L’attacco del PSG con Messi ricorda un po’ la mia Roma con Totti, Batistuta e Montella”

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, è stato intervistato da Sky Sport ed ha parlato anche del trasferimento di Messi al PSG. Queste le sue parole:

“E’ stata una vera sorpresa l’addio tra Barcellona e Messi. Ora il Psg con lui avrà un attacco formato da top players, mi ricorda un po’ la mia Roma con Totti, Batistuta e Montella, sarà un compito difficile per i centrocampisti. La forza dell’allenatore è chiedere a questi giocatori di aiutare anche la squadra. Ci vuole il rispetto tra allenatore e giocatori, è lui che guida la squadra non i campioni con le loro capacità. Credibilità e rispetto, senza spogliatoio unito non vai da nessuna parte”.