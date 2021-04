Capello: “Fonseca mi piace. Il problema Dzeko? Si sono voluti far male da soli”

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League di questa sera tra la squadra di Fonseca e l’Ajax. Queste le sue parole:

“A me Fonseca piace, anche come fa giocare la squadra. Ha un’ottima squadra, ha avuto degli infortuni, sono mancati giocatori che davano qualcosa in più. C’è stato il problema di Dzeko e l’ha pagato, si sono voluti far male da soli. Non sa difendersi però tanto bene, e il punto più debole è il portiere. Anche se ultimamente è stato il salvatore non è il punto di forza. Il portiere è come un centravanti che fa tanti gol, deve fare magari la parata decisiva. Credo però in questa Roma, magari arriverà in semifinale“.