Caos Atalanta, Gomez in uscita: “Quando andrò via saprete la verità” – FOTO

Separati in casa. Questa è la situazione in casa Atalanta. Da una parte vi è Gian Piero Gasperini, dall’altra il Papu Gomez. Dopo la lite avvenuta all’intervallo della gara con il Midtjylland, tra i due è gelo totale. Ne è una prova la scelta del tecnico di tenere il fantasista argentino in panchina nella vittoria (3-0) contro la Fiorentina. Una rottura insanabile, che porterà il capitano della Dea a partire già a gennaio. Il Papu, intanto, si rivolge ai tifosi: “Cari tifosi, vi scrivo qui perchè non ho altri mezzi per difendermi o parlare con voi. Voglio solo dirvi che, quando andrò via, saprete la verità riguardo a tutto. Mi conoscete bene, sapete che persona sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”, il messaggio scritto su una storia di Instagram.