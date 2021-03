Campionato Primavera, Roma-Ascoli 2-0. Ciervo e Zalewski portano i tre punti ai giallorossi

Pagine Romaniste – I ragazzi di Alberto De Rossi vogliono dare continuità alla vittoria di Bologna e vorranno sfruttare la buona occasione oderna. I giallorossi forti del primo posto in classifica con 31 punti devono migliorare soprattutto le prestazioni, deficitarie rispetto ad inzio campionato. Al Tre Fontane infatti ci sarà l’Ascoli, ultimo in campionato con soli 5 punti. Per questo ci sono alcune novità di formazione: Mastrantonio torna ad occupare il suo posto tra i pali e in avanti ci sarà Satriano.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-3) : Mastrantonio; Ndiaye, Feratovič, Morichelli (70′ Vicario); Milanese (63′ Zalewski), Tripi, Bove; Ciervo (63′ Podgoreanu); Satriano (70′ Afena-Gyan), Tall, Providence (87′ Vetkal).

A disp.: Boer, Megyeri, Tomassini, Evangelisti, Volpato, Bamba, Tahirovic.

All.: De Rossi.

ASCOLI (4-3-3): Bolletta; Marcucci, Markovic, Luongo, Lisi; Ceccarelli (80′ Cudjoe); Pulsoni (80′ Re), Colistra (65′ Gurini), Olivieri (C), Intinacelli (65′ Palazzino); D’Agostino (85′ Mangini).

A disp.: Raffaelli, D’Ainzara, Oi, Riccardi, Franzolini.

All.: Seccardini.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri.

Assistente 1: Severino

Assistente 2: Micaroni

Marcatori: 43′ Ciervo (R)

Ammoniti: 19′ Feratovič (R)

Espulsi: