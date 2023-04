Cambuur-Feyenoord, niente turnover per Slot: un solo cambio rispetto alla gara con la Roma

Mentre la Roma sfiderà questa sera contro l’Udinese in campionato, il Feyenoord è impegnato in campo alle 16:45 contro il Cambuur, gara valida per la ventinovesima giornata di Eredivise. Rispetto alla sfida di andata contro i giallorossi, l’allenatore degli olandesi fa un solo cambio: Slot ha optato per Paixao rispetto all’esterno Jahanbakhsh. Per il resto gli 11 scesi in campo coincidono con la formazione base.

(4-2-3-1): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kokcu; Szymanski, Paixao, Idrissi; Gimenez.