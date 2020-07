Calvarese resta una certezza. Ibanez con il braccio, ok: non è rigore

Il Corriere Dello Sport (E.Pinna) – Calvarese si conferma una garanzia: sicuro negli episodi, deciso nel fermare proteste e accenni di discussioni in una partita tutt’altro che semplice: fischiati ben 35 falli, con appena 3 cartellini gialli. Giusto annullare la rete di Tonali, la GLT assegna la rete a Fazio. Il fischio di Calvarese arriva prima che il pallone tirato da Tonali finisca alle spalle di Mirante: l’arbitro ha giustamente punito l’intervento di Torregrossa su Ibanez, quello che succede dopo non conta. Un paio di proteste, ma non ci sono rigori: Sabelli colpisce con il petto e non col braccio sul rimpallo arrivato dopo il tiro di Bruno Peres. Il movimento del braccio destro di Ibanez a chiudersi è congruo, dopo che il pallone è stato deviato dal piede destro sul tiro di Spalek. La GLT conferma che il pallone entrato in rete è stato tirato da Fazio e non trattenuto da Andreacci.