La Roma blinda i gioielli

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – C’è un piano per tenere Zaniolo e Pellegrini, secondo le indicazioni di Paulo Fonseca. Ormai è praticamente sicuro che il cambio di proprietà ci sarà durante l’estate, se non a settembre. Sarà allora Pallotta a gestire il mercato e ha già assicurato a Fienga di voler confermare i due gioielli. In questo mercato bisognerà far plusvalenze da altre parti. Il principale indiziato a partire è Cengiz Under, che ha una valutazione però più bassa dello scorso anno. Saranno tanti inoltre i giocatori al rientro dal prestito che potranno essere piazzati per far cassa. L’idea della Roma è poi quella di reinvestire queste cifre per riportare a Trigoria Frattesi. Un’altra ipotesi di mercato è quella di fare operazioni creative, come lo scambio dello scorso anno con la Juventus tra Spinazzola e Luca Pellegrini, con una supervalutazione per entrambi i giocatori.