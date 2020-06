Fonseca anticipa Baldini

Il Messaggero (U. Trani) – Dzeko, fuoriclasse infinito e capitano autentico, spinge Fonseca nella corsa Champions. Le giocate, i piedoni destro e sinistro del centravanti, sono a totale disposizione del portoghese che fin dall’inizio della sua gestione si è appoggiato al leader dello spogliatoio, fedelissimo della prima ora, anche quando l’estate scorsa si mise di mezzo l’Inter. Il feeling tra l’allenatore e l’attaccante ha resistito all’epoca ed è ancora più evidente oggi. Pallotta dunque si tiene stretto Fonseca. Lo ha elogiato perché non si è mai lamentato e perché ha evitato di chiedere sforzi in più sul mercato. Ha tenuto conto anche di chi lascerà la Capitale (secondo le indicazioni di Baldini) nella formazione di mercoledì sera contro la Sampdoria, lasciando fuori Fazio e Cetin. Under e Kluivert possono garantire plusvalenze per l’equilibrio finanziario del club. Il tecnico si augura che in caso di mancata qualificazione alla Champions a nessuno venga in mente di cedere Pellegrini e Zaniolo. Inoltre ha sposato l’idea Pedro e ha dato l’ok all’operazione Vertonghen se Smalling non dovesse rimanere.