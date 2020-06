Mercato, accordo con il Lipsia per il prolungamento del prestito di Schick anche per la Champions League

Patrik Schick continuerà a giocare nel Lipsia almeno fino alla fine della stagione calcistica. Come riportato dalla Bild, Roma e Lipsia hanno trovato l’accordo per far rimanere il ceco in Germania anche in occasione della Champions League: la squadra di Nagelsmann si trova ai quarti di finale dopo aver eliminato il Tottenham. L’attaccante, quindi, si troverà protagonista nella competizione più prestigiosa perchè non avrà la concorrenza di Timo Werner che si accaserà da subito al Chelsea. La situazione per il trasferimento a titolo definitivo è ancora in una fase di stallo.