Calciomercato, Dybala non rinnova e la Juventus pensa a Zaniolo: il punto

Dybala non ha trovato l’intesa per il rinnovo con la Juventus. Adesso che è ufficiale il diez bianconero potrà scegliere la sua futura destinazione, anche se le squadre interessate realmente a lui si riducono a quattro: Inter, Atletico Madrid, Barcellona e Tottenham. L’addio del trequartista argentino spinge così la Juve a ricorrere ai ripari nel corso della sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo sarebbe il primo obiettivo bianconero per rimpiazzare la Joya.