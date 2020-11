Calafiori titolare e Dzeko in panchina, le ultime di formazione in vista di Cluj-Roma

Trasferta in Romania per la Roma di Paulo Fonseca, che in occasione della quarta giornata di Europa League fanno visita al Cluj, alla ricerca di punti per ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di finale. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il tecnico portoghese sta pensando di schierare dal primo minuto Riccardo Calafiori sull’out di sinistra, concedendo un turno di riposo a Leonardo Spinazzola. Panchina, invece, per Edin Dzeko che tornerà tra i convocati dopo aver superato la positività al Covid-19. Sarà ancora un volta dunque Borja Mayoral a guidare l’attacco romanista, con il bosniaco che presumibilmente troverà spazio a gara in corso, anche per mettere minuti preziosi sulle gambe, in vista dell’importante impegno in programma domenica sera al San Paolo contro il Napoli di Gattuso.