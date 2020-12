Calafiori, Fonseca non ha gradito l’atteggiamento contro il Torino

Bastone e carota per Riccardo Calafiori. Elogiato dopo il (bel) gol contro lo Young Boys, ripreso per l’atteggiamento tenuto contro il Torino. Questo è quanto quanto emerge dal Corriere dello Sport. Durante la vittoria con i granata, Paulo Fonseca non ha gradito l’atteggiamento del laterale degli ultimi minuti. Un comportamento che gli è costata la titolarità nell’ultimo impegno contro il Cagliari, dove il tecnico portoghese ha preferito Bruno Peres.

Leggi anche: Montiel, ecco il progetto di Pinto

A proposito del terzino brasiliano. Con Pinto che cerca di affondare sempre più il piede per Montiel, per il 30enne si aprono le porte dell’addio. Sulle sue tracce c’è il Benfica.