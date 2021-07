Kevin Strootman si presenta come nuovo calciatore del Cagliari. Dopo una stagione passata in prestito al Genoa il centrocampista ex Roma ha scelto di proseguire la carriera in Serie A con la squadra sarda. L’ex giallorosso ha risposto anche a una domanda in chiave Roma:

Come pensi la avrebbe chiamata Mourinho alla Roma?

Non lo so. Dopo l’infortunio molti hanno detto la lavatrice rotta. Ma vedremo, chiedete a Mou se mi conosce.