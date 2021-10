Cagliari-Roma 1-2, le pagelle dei quotidiani: Magic Pellegrini, Zaniolo lotta. Cristante guida, Abraham isolato

Pagine Romaniste – La Roma evita un altro naufragio. In svantaggio per la rete di Pavoletti, i giallorossi guidati da Joao Sacramento – Mourinho è stato un leone in gabbia sugli spalti – rimontano con Ibanez (72’) e Pellegrini (78’), pittore di un capolavoro su punizione.

Migliori in campo Rui Patricio e Pellegrini. Il portiere lusitano suda prima freddo sulla traversa di Bellanova, poi incassa il gol da Pavoletti ma ne evita (minimo) altri due sempre sul centravanti italiano. Il capitano, invece, non disputa un primo tempo positivo, rovesciando però la situazione nella ripresa. Prima colpisce la traversa, poi pennella finalmente il gol su punizione. In difesa i migliori sono Karsdorp, freccia sempre accesa e puntigliosa, ed Ibanez, bravo a non fermarsi sull’indecisione in occasione del vantaggio e a pareggiare.

Importante poi il lavoro di copertura fatto per tutta la partita. Non è da meno Mancini. L’italiano fa una prestazione ordinata, forse fin troppo sia in copertura – dove i pericoli si contano sulle dita di una mano – e soprattutto in costruzione. Male Vina: prima si perde Bellanova sull’azione della traversa e poi salta a vuoto sul gol del Cagliari. Meglio Cristante di Veretout, leggermente in affanno. L’italiano ha ben amministrato il centrocampo, rendendosi però connivente sul gol.

Zaniolo su di giri ma non sempre concreto. Steccano ancora Mkhitaryan ed Abraham: il centravanti manca da pochi passi un invitante cross di Karsdorp. Nota positiva Felix, il cui ingresso ha letteralmente cambiato la gara, portandola dalla parte giallorossa.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Ibanez 7, Vina5; Cristante 6,5, Veretout 6; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7, Mkhitaryan 5; Abraham 5,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Afena-Gyan 6, Calafiori sv, Kumbulla sv. Allenatore: Sacramento 6.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6, Mancini 6, Ibanez 7, Vina 4; Cristante 6,5, Veretout 6; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 5; Abraham 5,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Afena-Gyan 6,5, Calafiori sv, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6,5, Mancini 6, Ibanez 7, Vina 4; Cristante 7, Veretout 5,5; Zaniolo 7, Pellegrini 8, Mkhitaryan 4; Abraham 5. Subentrati: El Shaarawy 6, Afena-Gyan 6,5, Calafiori sv, Kumbulla sv. Allenatore: Sacramento 7.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Ibanez 7, Vina 5; Cristante 6,5, Veretout 6; Zaniolo 6, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 5; Abraham 6. Subentrati: El Shaarawy 6, Afena-Gyan 6,5, Calafiori sv, Kumbulla sv. Allenatore: Sacramento 6,5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 5, Mancini 6,5, Ibanez 6,5, Vina 4; Cristante 6,5, Veretout 6; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 4,5; Abraham 6. Subentrati: El Shaarawy sv, Afena-Gyan sv, Calafiori sv, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 6.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6, Mancini 7, Ibanez 7, Vina 4; Cristante 7, Veretout 6; Zaniolo 7, Pellegrini 7, Mkhitaryan 4; Abraham 5. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Afena-Gyan 6, Calafiori 5, Kumbulla. Allenatore: Mourinho 6.