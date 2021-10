La partita per il Cagliari è cominciata subito forte col gol dell’1-0 di Joao Pedro, ma è finita per Dalbert. L’esterno, proprio nel momento della rete, ha vinto un contrasto con un difensore della Sampdoria riportando, però, un problema al ginocchio. Ha stretto i denti, ma si è arreso dopo pochi istanti uscendo quasi in lacrime dal campo. La sfida di mercoledì 27 contro la Roma è a rischio.