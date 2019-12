Cadere e poi rialzarsi, ribaltone in 20 giorni: Florenzi ora è rinato

Una ventina di giorni fa il suo destino sembrava scritto, ed era lontano da Roma e dalla Roma. Il 6 dicembre nel big match di San Siro contro l’Inter, infatti, Paulo Fonseca non solo aveva deciso di non schierare titolare Alessandro Florenzi, ma dopo l’infortunio di Santon gli aveva preferito anche Leonardo Spinazzola. Il capitano era così diventato non solo un’opzione, ma una terza scelta nel ruolo che aveva ricoperto con continuità negli ultimi anni. Alla porta di Petrachi non si è presentato nessuno con l’offerta giusta: la Fiorentina si è defilata dopo l’esonero di Montella. Lo riporta il Corriere della Sera.