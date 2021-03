Bruno Peres compie 31 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Bruno Peres compie 31 anni. Il calciatore brasiliano, classe 1990, è tornato nella Capitale a gennaio dello scorso anno, dopo le esperienze in prestito al São Paulo e allo Sport Recife. Il terzino ha collezionato 28 presenze in stagione, 4 assist e un gol in Europa League allo Young Boys. La Roma gli augura un buon compleanno su Twitter con un video delle sue migliori giocate.

🎂 Tanti auguri anche a @BrunoPeres25 che oggi compie 31 anni 💪#ASRoma pic.twitter.com/y8ArJyzaHz — AS Roma (@OfficialASRoma) March 1, 2021