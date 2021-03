Brugman: “Stiamo facendo un campionato a parte da quando è arrivato D’Aversa, ci ha messo in testa di fare più punti possibili”

Gaston Brugman, centrocampista del Parma, è stato intervistato durante il post partita di Parma-Roma 2-0. Queste le sue parole:

BRUGMAN A DAZN

Hernani prima ci diceva che i giovani ascoltano i più vecchi e l’allenatore, questo è un motivo di crescita…

Sì, c’è un bel mix nella squadra. I più anziani e vecchi danno i consigli ai più giovani e loro sono bravi a raccoglierli.

Come è possibile che allora abbiate così pochi punti in classifica?

La classifica non la guardiamo. Stiamo facendo un campionato a parte da quando è arrivato D’Aversa, ci ha messo in testa di fare più punti possibili. Stiamo un po’ indietro ancora, ma questo atteggiamento ci dà la forza per continuare a lottare e sicuramente le partite precedenti avevamo avuto difficoltà.

Ci hanno detto che i tifosi vi hanno mandato un video motivazionale. Vuole dirgli qualcosa?

Sì, ci hanno mandato questo video e ci hanno caricato molto. Questa vittoria è dedicata a loro, spero che al più presto si possa stare tutti insieme.

Per quanto riguarda come attaccare la Roma, l’avevate preparata così?

Sì, sapevamo che avevano la difesa alta e che avevano davanti due calciatori molto veloci. E’ una partita studiata così.