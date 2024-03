Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un’intervista dal valore motivazionale per lui, la squadra e i tifosi. In sostanza Jakub Moder, centrocampista del Brighton nelle dichiarazioni al sito del Brighton ha voluto mandare un segnale a tutto l’ambiente: “Sarà ovviamente una serata molto difficile per noi, soprattutto dopo la sconfitta per 4-0a Roma. Ma dobbiamo credere che possiamo fare quattro gol. Come la Roma ha fatto quattro gol, anche noi possiamo segnare quattro gol. Quindi manteniamo questa convinzione e giovedì andiamo a provare a vincere 4-0. All’andata abbiamo creato occasioni. Danny Welbeck ha avuto due occasioni, grandi parate del portiere della Roma, e anche noi avremmo potuto difendere un paio di gol. Quindi dobbiamo solo migliorare un paio di cose e ovviamente abbiamo dimostrato in precedenza che possiamo segnare tanti gol contro grandi squadre come Manchester United, Tottenham, Liverpool. Quindi possiamo farcela contro la Roma”. Una partita che i giallorossi non prenderanno senz’altro sottogamba.