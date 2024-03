La Repubblica – Le multe per le singole persone che usano il pezzotto, ora sono davvero vicine. In queste ore, la Guardia di Finanza e la Procura di Roma firmano un protocollo d’intervento che rimuove l’ultimo ostacolo all’invio delle ammende (importo dai 150 ai 5.000 euro). Grazie a questo protocollo, i finanzieri saranno liberi di incrociare tutti i dati sulle persone sospettate di usare il pezzotto (un decoder illegale), link illegittimi, app pirata per cellulari e tablet. Tutti strumenti funzionali alla visione delle partite, dei film o delle serie tv.