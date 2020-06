Brescia, lesione del tendine rotuleo per Bisoli. Salta la Roma e il resto della stagione

Prima problemi extra campo per il Brescia con le proteste del presidente Cellino per non riprendere la stagione, ed ora qualcosa va storto anche per quanto riguarda i giocatori. Si tratta di Dimitri Bisoli che ha riportato una lesione del tendine rotuleo che lo costringerà ad effettuare un’operazione, nella giornata di domani, ma soprattutto di interrompere definitivamente la sua stagione 2019-2020. Una tegola per mister Diego Lopez. Il centrocampista, naturalmente, non ci sarà contro la Roma. E’ il secondo grande infortunio in Serie A dopo la lesione del crociato per Baselli, giocatore del Torino. A riportarlo è Il Giornale di Brescia.