Braga-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Dzeko dal primo minuto. Qualche dubbio su Pau Lopez-Mirante

Pagine Romaniste – L’Europa chiama e la Roma è attesa alla risposta. Questa sera contro il Braga, gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, torna Dzeko dal primo minuto che comporrà il “tridente” offensivo con Pedro e Mkhitaryan. La formazione poi è presto fatta con un turno di riposo per Villar e Pellegrini. In porta piccolo dubbio con Pau Lopez in vantaggio su Mirante.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.