Il Messaggero – “È stata una stagione emozionante. So cosa devo fare per crescere, mi concentrerò sull’Under21 e proverò a dare il massimo. Crescere nelle giovanili della Roma, per chi è romano e romanista, è emozionante, specialmente per le figure mitiche di Totti e De Rossi. Influisce avere come esempi due calciatori inarrivabili come loro”.

Così Edoardo Bove, centrocampista della Roma durante la consegna dei Premi Ussi. Poi parlando di Mourinho ha aggiunto: “Mi ha dato fiducia e credo di essermela meritata. Mi sono ritagliato il mio spazio, il meglio deve venire. José resta? Non sono nessuno per parlare del suo futuro“.