Non perde l’occasione per attaccare Mourinho. Durante l’ultimo episodio della Bobo Tv, Antonio Cassano ha sferrato un altro attacco allo Special One. L’ex calciatore ha etichettato il tecnico della Roma come “rovina dell’immagine della Roma”, consigliandogli poi addirittura di “tornare in Portogallo e non tornare più”.

Di seguito le parole complete: “Faccio nomi e cognomi, José Mourinho. Si deve vergognare, non ha accettato la sconfitta. E se i tifosi vedono i suoi comportamenti poi si sentono autorizzati a fare lo stesso e arrivano a quello che è successo all’aeroporto, con la figlia e la moglie dell’arbitro Taylor terrorizzate – ha detto Cassano -. Visto che ha detto che andava in vacanza, io spero che possa non tornare più in Italia. È uno schifo, in questi due anni abbiamo visto solo risse, ha rovinato l’immagine della Roma. Che se ne tornasse in Portogallo e non tornasse più”