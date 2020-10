Borja Mayoral: “Per me è un onore difendere i colori di un club storico come la Roma. Darò tutto per questa maglia”

Ora è ufficiale: Borja Mayoral è un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante spagnolo andrà a ricoprire la casella di vice-Dzeko, rimasta scoperta dopo l’addio a Nikola Kalinic. Il giocatore, ormai ex del Real Madrid, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tesserato della Roma ai microfoni societari. Queste le sue parole ad asroma.com: “Sono felice di essere finalmente qui, sono state giornate frenetiche ma l’importante è che tutto si sia concluso per il meglio. Per me è un onore difendere i colori di un club storico come la Roma. Sono grato alla società per lo sforzo che ha fatto, darò tutto per questa maglia e spero di regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi“.