Femminile, Bonfantini: “La mia prima tripletta un’emozione molto forte. Coronavirus? Spero torneremo a sorridere”

Agnese Bonfantini, calciatrice della Roma Femminile, ha parlato a Sky Sport a proposito della sua stagione in giallorosso e del momento emergenziale che sta affrontando l’Italia e tutto il resto del mondo per il Coronavirus. Queste le sue parole:

“La prima tripletta è stata un’emozione molto forte, è stata la prima con la maglia della Roma e la prima in Serie A e spero di farne ancora tante altre con questa maglia. Ho anche segnato il centesimo gol della Roma ed è stata un po’ una fortuna, però sono stata contenta di averlo realizzato, soprattutto per una squadra che mi sta dando tantissime soddisfazioni. Vivere un Mondiale è il desiderio e l’obiettivo che ho avuto sin da piccola. Prima lo vedevo solo come un sogno, ora comincio a vederlo sempre più nitido. Sto lavorando e ci sto mettendo tutta me stessa per avere la possibilità di partecipare ai prossimi Europei. Ho tanti sogni nel cassetto ma in questo momento così tragico li metterei sicuramente da parte per il mio paese. Desidererei con tutto il mio cuore che l’Italia uscisse da questo periodo e che tutte le persone possano al più presto tornare alla quotidianità di sempre, soprattutto che possano tornare a sorridere”.