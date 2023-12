Roma sconfitta a Bologna per 2-0. I giallorossi hanno chiuso il primo tempo sotto di un gol e Josè Mourinho ha subito sostituito Spinazzola con Renato Sanches per cercare di smuovere la squadra e recuperare il match. Dopo soli 3′ della ripresa, però, i rossoblu si sono portati sul 2-0 e la Roma non è mai riuscita a dare la sensazione di poter ribaltare la gara. Così il tecnico portoghese, al 63′, ha deciso di togliere Renato Sanches – entrato da soli 18′ – per inserire Bove. Una vera e propria bocciatura tecnica, almeno apparentemente, che non è passata inosservata. Nel post partita, però, Mourinho ha voluto subito evitare qualsiasi tipo di polemica parlando così ai microfoni di Dazn: “Chiedo scusa pubblicamente a Renato Sanches”.