Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della vittoria contro la Roma per 2-0. Queste le sue parole:

Grande partita del Bologna?

“Sono stati molto bravi in campo e a gestire i momenti stanno uniti e non facendo entrare in partita la Roma. Grande prestazione in tutti i sensi”.

Qui al Dall’Ara avete un motore diverso?

“È merito dei ragazzi che dal primo giorno si sono presentati con l’idea di crescere e migliorare. È una soddisfazione enorme battere una Big in casa come la Roma. È merito loro. Senza dimenticare che è una vittoria per Sinisa e sono sicuro che ci stava guardando e che ci stava dando una grossa mano”.

Vi divertite giocando? “Il lavoro con il sorriso diventa qualcosa di speciale. Questi ragazzi ci danno delle soddisfazioni nel vederli allenare e di fare gruppo. Nel primo gol abbiamo giocatori intelligenti dietro che inserendosi ci danno profondità e poi è la qualità che fa la differenza come la palla indietro di Ndoye o il movimento di Zirkzee che apre lo spazio per Moro”. Un’altra partita totale di Zirkzee?

“Sta molto bene. Ha grande qualità fisica e tecnica che sa fare gruppo. Si sacrifica con il sorriso come tutti gli altri, che corrono sempre per darsi una mano. Deve migliorare su alcuni palloni che non deve perdere, ma lui è un ragazzo fantastico e per bene e oggi si vede”.