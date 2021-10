Bodø/Glimt-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Reynolds sulla destra, Villar trequartista

Pagine Romaniste – Rientrata da Torino rammaricata per la sconfitta contro la Juventus, la Roma è ora chiamata al terzo impegno di Conference League. I giallorossi sono volati in Norvegia – vicino al Circolo Polare Artico – dove sfideranno il Bodø/Glimt, seconda forza del girone comandato dalla squadra di Mourinho. Lo Special One attuerà un turnover massiccio. Gli unici titolari saranno Rui Patricio ed Ibanez. Il difensore brasiliano verrà affiancato da Kumbulla, sulle fasce ci saranno Reynolds e Calafiori. Cerniera di centrocampo con Darboe e Diawara. La vera novità è però al centro della linea dei trequarti, dove prenderà posto Villar. Insieme allo spagnolo il connazionale Perez ed El Shaarawy, capitano di giornata. Shomurodov centravanti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Diawara, Darboe; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Darboe, Veretout; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov.

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Diawara, Darboe; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov.

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Diawara, Darboe; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Diawara, Darboe; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov.