Blitz dello Zorya che si avvicina ai giallorossi

Il Corriere dello Sport – Il dominio bulgaro non sfocia nei tre punti, Mladenov viene beffato dallo Zorya: gli ucraini avvicinano la Roma, vincendo per la prima volta nel girone, dopo il crollo di Mourinho in Norvegia. Il quarto gol stagionale di Syyadmanesh è una perla, il castigo per un Cska Sofia che non sa concretizzare: destro coi giri contati, appena entrato in area da sinistra, e pallone all’angolino più lontano. In pieno recupero viene giustamente espulso Vion che, dopo aver reclamato un fallo a proprio favore, perde la testa e commette un’entrataccia su Gromov.