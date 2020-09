Il Messaggero – Roma-Juve aperta a mille tifosi sugli spalti dell’Olimpico. Le modalità di accesso non sono state ancora ben definite, ma il club giallorosso attende il via libera per aprire una sorta di biglietteria tra giovedì e venerdì. Proprio a ridosso della gara, in calendario domenica alle 20:45. Già domani però il club attende il via libera, anche se informale, dalla Regione così da mettere in moto alcune iniziative per i mille presenti.