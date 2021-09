William Bianda ha rilasciato un’intervista a L’Est Republicain. Il difensore francese veste attualmente la maglia del Nancy, in prestito dalla Roma. Di seguito le sue parole.

“Mi stavo allenando con un gruppo di circa venti giocatori su cui l’allenatore non contava. È stato un po’ difficile. C’erano un allenatore e un preparatore, ma non era proprio una vera e propria preparazione precampionato. Più come una manutenzione fisica. Ora sono contento qui, c’è qualità in questo gruppo“.