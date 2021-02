Benevento, Schiattarella: “Non possiamo aver paura della Roma”

Il centrocampista del Benevento e prossimo avversario della Roma, Pasquale Schiattarella ha parlato ai microfoni di Tmw. Tra gli argomenti trattati la prossima sfida contro la Roma. Ecco le sue parole:

Affrontare di fila Roma e Napoli può trasmettere tensione eccessiva in ottica classifica?

Non possiamo aver paura. Guardare gli altri sarebbe un errore, l’unico pensiero è raggiungere la fatidica quota dei 40 punti. In questo campionato anche le neopromosse hanno creato problemi alle grandi, basti vedere la sconfitta del Milan con lo Spezia. I liguri giocano un buon calcio, hanno un bravo allenatore e hanno vinto anche altre gare in modo inaspettato. Anche il Crotone, pur ultimo in classifica, ha organizzazione e non è affatto già retrocesso. Tre dovranno necessariamente scendere, ovviamente. A me basta che si salvi il Benevento!.