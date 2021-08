Benatia: “La piazza di Roma è una delle più belle del mondo e merita una grande squadra”

Medhi Benatia, ex difensore della Roma, è stato intervistato da Sky Sport ed ha parlato proprio della squadra giallorossa. Queste le sue parole:

Mourinho alla Roma?

La piazza di Roma è una delle più belle del mondo. Poi l’arrivo di Mourinho ha portato tante speranze ai tifosi, lui ha vinto tanto ovunque. Credo che lui sia fatto per allenare la Roma, perché non tutti possono farlo. Questa piazza si merita una grande squadra. Sono molto contento dell’arrivo di Mourinho, ho avuto la fortuna di parlarci lo scorso anno in Qatar, è uno che quando parla di calcio devi solo ascoltarlo. Sono convinto che alla Roma otterrà buoni risultati.