Belotti: “Vogliamo rifarci dopo il Feyenoord. Spero di segnare”

Sappiamo che è una partita importante perché abbiamo degli obiettivi che a fine campionato vogliamo raggiungere. Sappiamo l’importanza della gara. Vogliamo rifarci dopo il Feyenoord.

Sul mancato gol in Serie A.

E’ un incentivo. La mia voglia di fare è sempre tanta. Spero di aiutare anche in termini realizzativi per portare la vittoria oggi.

Sull’assenza di Dybala e Abraham.

Sono due giocatori importantissimi per noi, però abbiamo sempre che la forza di questa squadra sia l’unione. Lo abbiamo dimostrato in tante partite, credo che anche oggi chi andrà in campo per sostituirli farà il proprio dovere.