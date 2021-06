Belotti parla già da romanista

Il Tempo (A. Austini) – Difficile che abbia parlato a caso. L’idolo? Totti. Gli amici in nazionale? Pellegrini e Florenzi. Anche Immobile, per carità, ma il fatto che Andrea Belotti parli tre capitani romanisti è una conferma indiretta di quanto lui in primis ci si veda benissimo con la maglia giallorossa indosso.

Se la Roma decidesse di puntare le fiches dell’attacco su di lui, un accordo sul suo contratto si troverà. L’ostacolo si chiama Urbano Cairo, che continua a chiedere una cifra insensata (oltre 30 milioni di euro) per un giocatore che andrà in scadenza di contratto fra un anno. Da diverse settimana un intermediario sta provando a impostare l’affare su mandato di Tiago Pinto, provando a metter su un’operazione di prestito con obbligo di riscatto che dovrebbe passare prima per il rinnovo di Belotti in granata. Difficile, ma più si avvicinerà la scadenza e più la Roma guadagnerà forza nella trattativa.