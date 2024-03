Una notizia positiva in casa Roma. Le condizioni di Lukaku non preoccupano più. l’attaccante belga si è allenato regolarmente in gruppo con la sua nazionale e dovrebbe scendere in campo nella sfida contro l’Inghilterra. Un sospiro di sollievo per Daniele De Rossi che nella giornata di ieri ha perso per infortunio sia Baldanzi che Azmoun.