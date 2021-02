Bavagnoli: “C’è rammarico per l’inizio della stagione”. Bartoli: “Felice di aver vinto per la città”

Al termine della vittoria sulla Pink Bari, Betty Bavagnoli ha commentato il successo delle giallorosse ai microfoni di Roma TV:

“Oggi abbiamo fatto risultato anche largamente, ma abbiamo concesso qualcosa dal punto di vista della prestazione. Siamo state meno pulite, forse complice anche un terreno di gioco particolare, non è mai facile qui. All’inizio, nella prima parte ci siamo intestardite per trovare nei cambi di gioco con palle aeree, ma su campi del genere con rimbalzi particolari era meglio palleggiare a terra. Non l’abbiamo fatto nella prima parte, meglio nella seconda parte del primo tempo e siamo arrivate al gol. Contenta per il risultato, ma non dobbiamo perdere di vista il nostro modo di voler giocare e gestire le situazioni della gara, essere efficaci e concrete”.

C’è rammarico per l’inizio della stagione?

Il rammarico c’è, assolutamente. Se avessimo fatto un percorso più netto sicuramente staremmo commentando una classifica diversa. Come ho detto l’altra volta, le cose si costruiscono pino piano, col tempo. Ci sono tanti fattori che contribuiscono alla realizzazione di una prestazione, di una squadra con un’organizzazione di gioco. Ma nel calcio la devi buttare dentro, altrimenti vai a casa con 0 punti.

La Roma ha trovato dei punti di riferimento…

Una squadra che vuole arrivare a determinati traguardi non può prescindere dall’esperienza e dalla qualità di giocatrici importanti. Il nostro lavoro non si è vista nella prima parte, sta venendo fuori adesso. È come se a un certo punto le giocatrici di esperienza avessero preso in mano la situazione, stanno diventando leader ed esempi per le più giovani, pensando che la Roma ha giovani davvero interessanti. È il mix che ci serviva.

Queste invece le parole di Elisa Bartoli:

Non è mai facile imporsi con un risultato così…

No…Siamo contenti di aver portato a casa questi tre punti, ci danno consapevolezza e forza. Dobbiamo continuare così.

Cos’è cambiato nel 2021?

La Supercoppa ci ha dato una spinta, ci ha fatto capire che possiamo lottare per le alte posizioni. Abbiamo più cattiveria sotto porta, che è mancata, e anche un pizzico di fortuna in più.

Oggi un gran gol per festeggiare le 250 presenze in A…

Sto invecchiando (ride, ndr). Sono felice di aver sbloccato questa partita e di aver vinto per la squadra e per la società. 250 presenze con la Roma, la mia squadra del cuore, spero di fare tante altre presenze.